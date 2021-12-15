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Здоровье15 декабря 2021 7:52

За сутки в Кировской области COVID-19 выявили у 242 человек

На дому от опасной инфекции лечатся более 4 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В инфекционных стационарах региона число пациентов с коронавирусом постепенно снижается

В инфекционных стационарах региона число пациентов с коронавирусом постепенно снижается

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 15 декабря, в Кировской области выявили 242 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 215 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2098. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 192 жителям региона, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 14 декабря, достигло 714.

На дому лечатся 4204 человека. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 396 жителей региона. За 24 часа вакцинировались 2260 кировчан.