За сутки в Кировской области COVID-19 выявили у 242 человек

В инфекционных стационарах региона число пациентов с коронавирусом постепенно снижается Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 15 декабря, в Кировской области выявили 242 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 215 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2098. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 192 жителям региона, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 14 декабря, достигло 714.

На дому лечатся 4204 человека. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 396 жителей региона. За 24 часа вакцинировались 2260 кировчан.