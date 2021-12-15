В Кирове водитель «пятерки» выехал на красный свет и спровоцировал ДТП

Водитель «ВАЗ-2105» выехал на красный сигнал светофора, создав опасную ситуацию. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 14 декабря, в Кирове на улице Карла Маркса из-за грубого нарушения правил дорожного движения одного из водителей произошло ДТП. Инцидент случился в 12 часов 35 минут. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель автомобиля «Дэу Матиз» поворачивала налево и врезалась в «ВАЗ-2105». Как стало известно позднее, владелец «пятерки» не успел завершить свой маневр и выехал на красный сигнал светофора. В результате аварии пострадал один человек.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы. По информации сотрудников Госавтоинспекции, причиной большинства аварий является несоблюдение водителями и пешеходами ПДД, а также сложные погодные условия.