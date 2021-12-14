В ближайшие два дня в Кирове вывезут снег с 13 участков

Работы проводятся преимущественно в ночное время.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове подготовили график вывоза снега на 14 и 15 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.
В эти дни завалы будут убирать со следующих улиц:
- Советская от Карла Маркса до Ленина;
- привокзальная площадь;
- Володарского от Советской до Труда;
- Свободы от Розы Люксембург до Труда;
- Карла Маркса от Воровского до Блюхера;
- Московская от Октябрьского проспекта до путепровода;
- Преображенская от Московской до Октябрьского проспекта;
- Орловская от Урицкого до Ленина;
- Казанская от Орловской до Горбачева;
- Спасская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса;
- Героя Рожнева;
- Героя Костина;
- проезд между улицами Героя Костина и Героя Рожнева.
Водителей просят не оставлять машины на обочинах дорог. На всех участках, где будут убирать снег, заранее выставят предупреждающие знаки.