В ближайшие два дня в Кирове вывезут снег с 13 участков

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове подготовили график вывоза снега на 14 и 15 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.

В эти дни завалы будут убирать со следующих улиц:

- Советская от Карла Маркса до Ленина;

- привокзальная площадь;

- Володарского от Советской до Труда;

- Свободы от Розы Люксембург до Труда;

- Карла Маркса от Воровского до Блюхера;

- Московская от Октябрьского проспекта до путепровода;

- Преображенская от Московской до Октябрьского проспекта;

- Орловская от Урицкого до Ленина;

- Казанская от Орловской до Горбачева;

- Спасская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса;

- Героя Рожнева;

- Героя Костина;

- проезд между улицами Героя Костина и Героя Рожнева.

Водителей просят не оставлять машины на обочинах дорог. На всех участках, где будут убирать снег, заранее выставят предупреждающие знаки.