В Кирове жильцы дома №7а на Свердлова замерзают в собственных квартирах

Зимой температура в квартирах не поднимается выше +17 градусов. Фото: onf.ru

В Кирове жильцы дома №7а по улице Свердлова замерзают в своих квартирах. Температура в них не поднимается выше +15 градусов. О проблеме рассказали активисты регионального ОНФ.

Такая проблема в доме наблюдается не в первый раз. В зимнее время теплее +17 градусов в помещениях не становится. Жильцы обращались в свою УК несколько раз, начиная с конца ноября, однако ничего не меняется. Организация обещала прислать слесаря, чтобы тот спустился в подвал и устранил возможное завоздушивание, однако о результатах работы никто не отчитался. Если ее вообще сделали, конечно.

Общественники направили заявление в прокуратуру. Кировчанам советуют обращаться в УК через сервис ГИС ЖКХ, чтобы гарантированно получить отве