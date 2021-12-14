Кировчан просят контролировать работу своих УК

Не все УК города качественно выполняют свою работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В кировской администрации обсудили вопрос содержания дворов и улиц в зимнее время. Напомним, что тротуары и проезжая часть должны быть очищены от снега во всю ширину и обработаны противогололедными материалами. Высота колеи не должна превышать пять сантиметров.

За уборку дворов отвечают управляющие компании. Не все справляются с обязанностями как следует.

Кировчанам напомнили, что они могут и должны обращаться в свою УК, если им не нравится содержание дворов. Собственники должны контролировать уборку, поскольку проверки проходят не так часто и быстро, как хотелось бы - охватить весь город сразу тяжело.

Отметим, что складировать снег можно на газонах или других площадках с согласия жильцов дома. Эти завалы вывозят за отдельную плату, и вопрос о повышении тарифа решают собственники.

Напомним, за нарушение требований лицензии УК грозит наказание. Для должностных лиц - штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на три года, для юридических - от 250 до 300 тысяч рублей. За плохую уборку снега - от четырех до пяти тысяч и от 40 до 50 тысяч соответственно.