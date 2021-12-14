Кировчане похвалили новые автобусы, курсирующие по городу

Сейчас новые автобусы проходят обкатку на маршруте №16. Фото: admkirov.ru

В Кирове проходят обкатку 67 новых автобусов большой вместимости, недавно поступивших в регион. Напомним, их распределили на маршруты №2, 5, 16, 46, 87, которые с 2022 года будет обслуживать КПАТ. На данный момент техника проходит тест на маршруте №16.

Пассажиры положительно оценили новые машины - вместительные, удобные, низкопольные. По словам кировчан, в салоне просторно и светло. В машинах установлены удобные сиденья и хорошие динамики, которые четко объявляют все остановки.

Кондукторам поступившая техника тоже пришлась по нраву. По сравнению со старыми автобусами, в новых намного больше мест - в салоне могут разместиться до ста человек. Условия для работы весьма приятны, по признанию сотрудников транспортных компаний.

Отметим, что все поступившие машины оборудованы шестиступенчатой автоматической коробкой передач. У водителя имеется бортовой компьютер, передающий все показания работы техники. В салоне есть видеокамеры и дисплей, на котором отображается маршрут автобуса.

В КПАТ также подчеркнули, что все водители прошли инструктаж и отработали навыки вождения на новом транспорте.

Все 67 автобусов оформят для выхода на маршруты к концу декабря. С 1 января их выпустят на улицы Кирова.