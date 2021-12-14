В Кирове на улице Воровского столкнулись сразу четыре автомобиля

Авария произошла в самом центре города. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 14 декабря, в Кирове произошло массовое ДТП с участием четырех легковушек. Авария случилась в 9 часов 25 минут на улице Воровского у дома №44. Об это рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, столкнулись автомобили «Хонда ЦРВ», «Шкода Октавия», «Форд Фокус» и «УАЗ Патриот». В результате происшествия один человек получил травмы. Насколько они оказались серьезными пока не сообщается.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства аварии.