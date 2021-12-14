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Происшествия14 декабря 2021 10:11

В Котельниче депутаты незаконно начисляли себе компенсации за работу

Прокуратура охарактеризовала выплаты как коррупционные
Анастасия Калашникова
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Депутатам полагалась ежемесячная выплата в качестве компенсации за работу.

Депутатам полагалась ежемесячная выплата в качестве компенсации за работу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Котельниче депутаты незаконно начисляли себе прибавку за работу. В ситуацию вмешалась областная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, районная Дума установила для депутатов ежемесячную выплату «в связи с осуществлением ими депутатских полномочий», то бишь компенсацию за их тяжелую работу. Согласно документу, средства начислялись каждый месяц независимо от того, сколько они тратили. Причем предоставлять какие-либо документы о расходах не надо было.

Выплаты, как отмечает ведомство, не были предусмотрены федеральным или региональным законодательством, а значит, носили коррупционный характер. Прокуратура внесла протест на решение Думы, и в итоге его отменили.