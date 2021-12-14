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Происшествия14 декабря 2021 9:48

В результате пожара в кировском автосервисе пострадали 3 легковых автомобиля и два квадроцикла

В настоящее время выясняются причины возгорания
Алексей Романов
Алексей Романов
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Открытое пламя удалось ликвидировать за 30 с небольшим минут. Фото: 43.mchs.gov.ru

Открытое пламя удалось ликвидировать за 30 с небольшим минут. Фото: 43.mchs.gov.ru

Во вторник, 14 декабря, в Кирове в автосервисе, расположенном на углу улиц Карла Маркса и Советской, произошло возгорание. На место незамедлительно прибыли 6 пожарных расчетов. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Как стало известно позднее, пожар начался в 07 часов 05 минут. Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать открытое пламя спустя 30 с небольшим минут. К счастью, пострадавших нет.

Однако в результате возгорания нанесен серьезный материальный ущерб. В огне пострадали три легковых автомобиля и два квадроцикла, а также сильно закоптились стены и потолок помещения.

В настоящее время устанавливаются все причины пожара. По результатам проверки будет вынесено окончательное решение.