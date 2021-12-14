Игрокам кировской команды «Родина» вернули долги по зарплате в размере более 4 млн рублей

Общая сумма перед сотрудниками клуба была более 4,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Представители прокуратуры провели проверку по факту нарушения трудовых прав игроков ХК «Родина». На некоммерческую организацию «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» завели дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в надзорном органе.

Выяснилось, что общая сумма долга перед 41 хоккеистом клуба превысила 4 млн рублей. В связи с этим директору НКО внесено представлением исправить выявленные нарушения. В противном случае дело могло переквалифицироваться в уголовное с куда более серьезным наказанием.

В настоящее время долг погашен. Трудовые права сотрудников команды восстановлены. Прокуратура Кировской области и дальше продолжит проводить проверки и держать на контроле недопущение подобных инцидентов.