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Общество14 декабря 2021 9:06

Игрокам кировской команды «Родина» вернули долги по зарплате в размере более 4 млн рублей

Восстановить трудовые права хоккеистов помогла прокуратура
Алексей Романов
Алексей Романов
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Общая сумма перед сотрудниками клуба была более 4,5 млн рублей

Общая сумма перед сотрудниками клуба была более 4,5 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Представители прокуратуры провели проверку по факту нарушения трудовых прав игроков ХК «Родина». На некоммерческую организацию «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» завели дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в надзорном органе.

Выяснилось, что общая сумма долга перед 41 хоккеистом клуба превысила 4 млн рублей. В связи с этим директору НКО внесено представлением исправить выявленные нарушения. В противном случае дело могло переквалифицироваться в уголовное с куда более серьезным наказанием.

В настоящее время долг погашен. Трудовые права сотрудников команды восстановлены. Прокуратура Кировской области и дальше продолжит проводить проверки и держать на контроле недопущение подобных инцидентов.