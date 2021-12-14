В Оричах перед судом предстанет 16-летняя девушка, ударившая ножом отчима

Все материалы уголовного дела уже переданы в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники СК Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы пгт. Оричи. Юная девушка подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая, находясь дома, поссорилась с сожителем своей матери. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, девушка схватила нож и ударила потерпевшего в живот. В результате тот получил серьезную рану и был госпитализирован. К счастью, мужчина выжил. Юную жительницу Оричей задержали. На нее завели уголовное дело.

В настоящее время все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Максимальным наказанием, предусмотренным за данное преступление, является лишение свободы на срок до 8 лет.