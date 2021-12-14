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Общество14 декабря 2021 8:03

В двух районах Кирова без холодной воды остались жители более 10 домов

Восстановить водоснабжение обещают к вечеру
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 14 декабря, жители более 10 многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Причиной отключения вновь послужила авария на трубопроводе. Об этом пояснили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей организации, от водоснабжение временно отключили дома на улицах Монтажников, Милицейской и Свободы в Октябрьском и Первомайском районах областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Для жителей организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать об адресах, графике и месторасположении цистерн можно здесь.