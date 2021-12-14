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Общество14 декабря 2021 7:41

За неделю в Кировской области вакцинировались более 20 тысяч человек

Всего первым компонентом привились свыше 676 тысяч жителей региона
Алексей Романов
Алексей Романов
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Привиться кировчане могут не только в медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах

Привиться кировчане могут не только в медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжается массовая вакцинация от короновирусной инфекции. По темпам прививочной кампании наш регион по-прежнему находится среди субъектов-лидеров РФ. Об этом рассказали в оперштабе.

По состоянию на 13 декабря, первым компонентом вакцинировались уже более 676 тысяч кировчан. Из них свыше 619 тысяч полностью завершили курс, сделав два укола. Ревакцинацию прошли 112 тысяч человек. Только за прошлую неделю защиту от опасной инфекции получили 21 тысяча жителей области.

На сегодняшний день на складах сформирован достаточный объем препаратов «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Вакцина «Ковивак» пока поступает небольшими партиями и также сразу же распределяется по прививочным пунктам.