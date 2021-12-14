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Здоровье14 декабря 2021 7:09

В Кировской области коронавирусом болеют менее 7 тысяч человек

В реанимации в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В инфекционных стационарах медики оказывают помощь более чем двум тысячам пациентов с COVID-19

В инфекционных стационарах медики оказывают помощь более чем двум тысячам пациентов с COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 14 декабря, в Кировской области выявили 241 новый случай заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 221 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2171. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 196 жителям региона, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 13 декабря, достигло 712.

На дому лечатся 4507 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 347 жителей региона. За сутки вакцинировались 2169 кировчан.