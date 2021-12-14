В Кирове 83-летняя пенсионерка попала под колеса кроссовера

По предварительным данным, водитель иномарки не успел вовремя затормозить. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 13 декабря, в Кирове произошло ДТП с наездом на пешехода. Инцидент случился в 15 часов 10 минут на улице Карла Маркса у дома №18 А. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не смог вовремя затормозить и наехал на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшая получила различные травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и последующая госпитализация не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Большинство аварии вновь оказались связаны с наездом на пешеходов. Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, а горожан быть внимательными и осторожными.