В Кирове в ближайшие сутки будут вывозить снег с девяти улиц

На местах уборки заранее выставят знаки. Фото: admkirov.ru
В Кирове сформировали график вывоза снега на ближайшие сутки. Об этом сообщила горадминистрация.
В ближайшее время от завалов очистят следующие улицы:
- Советская (от ул. Карла Маркса до ул. Володарского);
- Шорина;
- Октябрьский проспект от ул. Московской до ул. Профсоюзной;
- Свободы
- Профсоюзная
- Спасская;
- Володарского;
- Казанская;
- Орловская.
В мэрии отметили, что на минувших выходных техника работала на 14 участках. Среди них были, в основном, магистральные улицы - Воровского, Московская, Ленина и Октябрьский проспект.
Кировчанам напоминают, что специалисты вывозят снег преимущественно в ночное время - с 19 до 6 утра. Водителей просят не парковаться в зоне работы техники. На участках заранее выставят знаки.