В Кирове в ближайшие сутки будут вывозить снег с девяти улиц

На местах уборки заранее выставят знаки. Фото: admkirov.ru

В Кирове сформировали график вывоза снега на ближайшие сутки. Об этом сообщила горадминистрация.

В ближайшее время от завалов очистят следующие улицы:

- Советская (от ул. Карла Маркса до ул. Володарского);

- Шорина;

- Октябрьский проспект от ул. Московской до ул. Профсоюзной;

- Свободы

- Профсоюзная

- Спасская;

- Володарского;

- Казанская;

- Орловская.

В мэрии отметили, что на минувших выходных техника работала на 14 участках. Среди них были, в основном, магистральные улицы - Воровского, Московская, Ленина и Октябрьский проспект.

Кировчанам напоминают, что специалисты вывозят снег преимущественно в ночное время - с 19 до 6 утра. Водителей просят не парковаться в зоне работы техники. На участках заранее выставят знаки.