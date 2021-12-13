Новый состав Избиркома Кировской области провел первое заседание

В состав комиссии вошли 14 человек, назначенные губернатором области и Заксобранием. Фото: zsko.ru

В Кировской области прошло первое заседание нового состава Избирательной комиссии. В этот список губернатор назначил Ирину Агалакову, Алену Владимирскую, Андрея Лучинина, Аллу Мокрецову, Насими Назарова, Ирину Нечаеву и Максима Финченко. По списку от Заксобрания прошли Александр Ефремов, Алексей Мальцев, Владимир Моторин, Сергей Предко, Влада Риттер, Светлана Самоделкина и Ирина Щеголева.

Членов нового состава поприветствовали и.о. губернатора Александр Чурин и Председатель кировского ОЗС Роман Береснев.

Первым и главным вопросом заседания стало избрание руководящего состава комиссии. По итогам голосования на пост главы избрали Максима Финченко - за него проголосовало большинство членов собрания. Его заместителем выбрали Владимира Моторина. Секретарем комиссии стала Ирина Нечаева.

- Избирательная комиссия – важнейший инструмент реализации избирательного права на территории Кировской области, и от того, насколько эффективно и прозрачно будет выстроена ее работа, напрямую зависит уровень доверия граждан к институту выборов, - отметил председатель ОЗС Роман Береснев.