В Кирове скончался бывший депутат областного Заксобрания Николай Росляков

Николай Николаевич Росляков родился 10 января 1948 года в деревне Совки Нагорского района. Фото: zsko.ru

Стало известно о смерти бывшего депутата кировского ОЗС Николая Рослякова. Ему было 73 года. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Николай Николаевич родился 10 января 1948 года в деревне Совки Нагорского района. В 1971 году окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». В том же году начал работать в совхозе «Октябрьский"» Куменского района, который возглавил в 1977 году. В 2006 году его избрали депутатом кировского ОЗС четвертого созыва.

При жизни Николая Николаевича отметили множеством наград. Среди них - ордена «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, золотая и серебряная медали Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие АПК России», почетный знак «За заслуги перед Кировской областью» и многие другие. Он также удостоился звания «Почетный гражданин Кировской области».

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Николая Рослякова.