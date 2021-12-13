В Кирове отремонтировали 6 светофоров на самых загруженных перекрестках

Благодаря восстановлению работы светофоров движение на многих «проблемных» перекрестках стало свободнее. Фото: admkirov.ru

За прошедшие выходные в Кирове отремонтировали и ввели в эксплуатацию 6 неработающих светофоров. Это значительно уменьшило образование пробок на главных улицах областного центра. Об этом рассказали в администрации города.

Так, за субботу и воскресенье, сотрудники обслуживающей организации восстановили работу светофоров на оживленных перекрестках Воровского - Ивана Попова, Ленина - Воровского, Дзержинского - Октябрьский проспект. Кроме того, электронные регулировщики починили на улицах Горького, 37, Производственной, 8 и Ленина, 96.

Отметим, что в 2021 году в областном центре установили 7 новых светофоров. У большинства устройств заменили главные составляющие и кабельные линии. В следующем году работы по модернизации объектов будут продолжены. Благоустройство улично - дорожной сети Кирова ведется за счет реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Интеллектуально-транспортные системы».