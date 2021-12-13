Двум кировчанам, избившим и ограбившим хозяина квартиры, дали 11 и 9 лет тюрьмы

Приговор суда по не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор двум мужчинам, которые совершили разбойное нападение на хозяина арендованной ими квартиры. Осужденным дали 9 и 11 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа установили, что 27 февраля 2021 года двое ранее судимых мужчин 45 и 40 лет находились в съемной квартире многоквартирного дома №45 по улице Солнечной. Вместе с ними был и потерпевший.

В определенный момент осужденные набросились на хозяина недвижимости. Они нанесли ему порядка 30 ударов руками и ногами по различным частям тела. После чего обвиняемые украли золотое кольцо, телевизор и другие вещи. Общая сумма материального ущерба составила 66 тысяч рублей.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью. В связи с этим оба преступника получили максимальные сроки. Приговор суда пока не вступил в законную силу.