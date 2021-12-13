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Происшествия13 декабря 2021 10:06

В Кирове водитель «Волги» сбил 55-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе

От удара пострадавшая получила различные травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водитель автомобиля «ГАЗ - 3110» не смог вовремя заметить женщину-пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель автомобиля «ГАЗ - 3110» не смог вовремя заметить женщину-пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 10 декабря, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился в 7 часов 25 минут на проспекте Строителей у дома №50. Информацию об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «ГАЗ - 3110» не заметил 55-летнюю женщину и не успел вовремя затормозить. В результате аварии пострадавшая получила травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и последующая госпитализация пока не известно.

Всего за прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых одиннадцать человек получили травмы. Большинство происшествий были связаны с наездом на пешеходов. Причиной аварий чаще всего становилось элементарное несоблюдение правил дорожного движения.