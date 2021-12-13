В Кирове продолжается заливка открытых катков

Работы по обустройству всех общегородских катков Кирова ведутся по графику. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается активная подготовка к Новому году. Помимо традиционной праздничной ели в городе уже во всю идет заливка открытых катков. Об этом сообщили в горадминистрации.

Всего планируется обустроить пять ледовых площадок в парках имени Гагарина, Кочуровском и ЛПК, а также в микрорайоне Коминтерн и на Театральной площади. К работам подрядчик уже приступил.

По словам местных властей, заливка ведется поэтапно и во многом зависит от погодных условий. Так, по причине сильного снегопада, обрушившегося на областной центр на прошлой неделе, временно была приостановлена работа по обустройству площадки на стадионе по улице Павла Корчагина. Однако с наступлением холодов здесь уже удалось сформировать плотный слой льда.

Параллельно ведутся работы и на остальных объектах. Подготовить каток в парке имени Гагарина должны к концу текущей недели. А пока кировчан просят не пользоваться катком и дождаться официального открытия ледовой площадки.