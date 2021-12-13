За выходные дни в Кировской области поймали 18 пьяных автомобилистов

Вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом и лишением водительских прав Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области задержали 18 нетрезвых водителей. Еще 26 человек сели за руль без прав. Всего за три дня сотрудники ГИБДД пресекли 628 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

На всех пьяных водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторный инцидент предусмотрена уже уголовная ответственность.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят жителей области сообщать о нетрезвых за рулем по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление пьяных водителей поможет предотвратить множество аварии и спасти ни одну человеческую жизнь.