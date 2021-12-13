В Советском районе в результате возгорания бани погиб 48-летний мужчина

После возгорания бани огонь быстро перекинулся на жилой дом и полностью его уничтожил. Фото: kirov.sledcom.ru

В воскресенье, 12 декабря, в одном из частных домов Советского района произошел пожар. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников регионального СК, возгорание началось в бане. После чего огонь быстро перекинулся на дом. В результате происшествия погиб 48-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги тела и задохнулся от угарного газа. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать нарушения правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В настоящее время проводится проверка. Выясняются всевозможные обстоятельства произошедшего. Представители следственного комитета в очередной раз призывают кировчан соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными при обращении с огнем.