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Здоровье13 декабря 2021 7:21

В Кировской области за сутки COVID-19 обнаружили еще у 243 человек

В отделении реанимации находятся 187 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На стационарном лечении находятся более двух тысяч жителей региона с подтвержденным коронавирусом

На стационарном лечении находятся более двух тысяч жителей региона с подтвержденным коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 13 декабря, в Кировской области выявили 243 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 56 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2313. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 187 жителям региона, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 12 декабря, достигло 709.

На дому лечатся 4766 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 250 жителей региона. За сутки вакцинировались 538 кировчан.