В Кирове на улице Воровского столкнулись сразу три автомобиля

Массовое столкновение автомобилей произошло в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 12 декабря, в Кирове произошло массовое ДТП. Происшествие случилось в вечернее время на улице Воровского у дома №103. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным столкнулись «Тойота Лэндкрузер», «ВАЗ - 2107» и «Форд Мондео». В результате аварии пострадали три человека. Насколько сильными оказались травмы и потребовалась ли кому-то госпитализация не сообщается.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ГИБДД просят кировчан быть аккуратными, соблюдать ПДД и скоростной режим.