В Кирове 13 декабря начнется проверка теплосетей на утечки

Такой краситель используют для выявления утечек на теплосетях. Фото: vk.com/tpluskirov

В Кирове 13 декабря начнут проверять теплосети на утечки. Об этом сообщил филиал ПАО «Т Плюс».

Для проверки специалисты введут в сетевую воду от ТЭЦ краситель «Уранин А», который придает воде желто-зеленую окраску. Если кировчане увидят бегущую из-под крана зеленую воду, значит, теплопринимающая установка дома неисправна, и сетевая вода, используемая в батареях, попадает в систему местного горячего водоснабжения. В случае, если такое произойдет у вас - сообщите об этом по телефону 716-716 или оставьте сообщение на сайте компании.

Специалисты также сообщают, что используемый краситель безвреден здоровья людей и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.