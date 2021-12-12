В Кировской области коронавирусом болеют почти семь тысяч человек

В больницах лечатся свыше двух тысяч пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба на 12 декабря, в Кировской области выявили 246 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 86 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2304. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 191 жителю региона, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев достигло 707.

На дому лечатся 4620 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 278 жителей региона. За сутки вакцинировались 1808 кировчан.