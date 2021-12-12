Роман Береснев поздравил с Днем Кировской области ее жителей

Председатель кировского Законодательного Собрания Роман Береснев поздравил кировчан с праздником. Фото: zsko.ru

Председатель кировского ОЗС Роман Береснев от имени всех депутатов поздравил жителей Кировской области с юбилеем нашего региона.

- В этом году нашей области исполняется 85 лет. Это десятилетия развития и достижений. Это десятки школ, детских садов, больниц, заводов и сельхозпредприятий, сотни километров дорог. Это научные открытия и профессиональные успехи. И все это создано трудолюбием и талантами кировчан.

Дорогие земляки! Нас с вами объединяет общая история, взаимное уважение, искренняя любовь к родному краю. Уверен, впереди нас ждут новые победы, которых мы добьемся общими силами!

Желаю Кировской области процветания, всем кировчанам - благополучия, крепкого здоровья, счастья, успехов в делах!

Пусть у нас с вами все получается! С Днем Кировской области!