Предприятия Кировской области в 2021 году стали больше брать кредитов

Общий объем кредитов, выданных предприятиям региона, превысил 65 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

За девять месяцев 2021 года бизнесмены стали охотнее брать кредиты, чем годом ранее. Объем общих займов, выданных предприятиям, превысил 65 млрд рублей. Такие данные предоставили специалисты регионального отделения Банка России.

Больше всего в долг на собственное развитие взяли представители строительной сферы. Этому поспособствовали низкие ставки по ипотеки, а также увеличение спроса на жилье.

А вот участники малого и среднего предпринимательства в банк стали обращаться реже. Кредитование данного сектора экономики в 2021 году снизилось на 0,8%. Свое влияние на это оказали ковидные ограничения, из-за которых сократилась рентабельность и доходность многих небольших предприятий.