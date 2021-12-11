В Кировской области третью неделю ищут 43-летнего мужчину

К поискам мужчины привлечены волонтеры и неравнодушные жители. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 43-летнего жителя Вятских Полян. О местонахождении Марселя Мукамеева ничего не известно с 21 ноября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Марселя Мансуровича 175 см. У него худощавое телосложение и темные с проседью волосы. В последний раз его видели в черной вязаной кофте, темной куртке, брюках и ботинках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.