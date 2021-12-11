В Кирове приступили к праздничному оформлению Театральной площади к Новому году

Все работы по праздничному украшению Театральной площади и других общественных мест ведутся по графику. Фото: admkirov.ru

Общественные места Кирова постепенно украшают к празднованию Нового года. На Театральной площади рабочие приступили к установке каркаса для искусственной ели. Об этом сообщили в администрации города.

Кроме того, на площади должны появиться снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две детские горки, каток и различные световые конструкции и композиции. Все работы подрядчик должен завершить к официальному открытию, которое запланировано на 25 декабря.

Отметим, что в этом году на «Театралке» не будет ледового городка. По словам властей, в нашей области нет водоемов, имеющих достаточную глубину льда, а его транспортировка из других регионов очень затратная.

Несмотря на это, на радость кировчан, работы по праздничному украшению проходят во всех районах города: заливаются катки, устанавливаются ели, ведется монтаж красочных иллюминаций. Все идет согласно намеченному плану.