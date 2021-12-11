За сутки в Кировской области COVID-19 выявили у 248 человек

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 193 жителя региона с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 11 декабря, в Кировской области выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 209 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2308. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 193 жителям региона, 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 11 декабря, достигло 707.

На дому лечится 4451 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 397 жителей региона. За сутки вакцинировались 3318 кировчан.