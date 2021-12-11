Кировчане встретили поезд Деда Мороза

Деда Мороза и его помощников встретила глава города Кирова. Фото: admkirov.ru

В субботу, 11 декабря, в Киров прибыл долгожданный поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Вместе с юными жителями областного центра сказочного волшебника встретила глава города Елена Ковалева. Об этом рассказали в горадминистрации.

- Сегодня к нам в город прибывает поезд-сказка с настоящим Дедом Морозом. Обязательно загадайте желание новогоднему волшебнику, и пусть оно исполнится, - обратилась к детям Елена Ковалева.

Маленькие кировчане и их родители встретили передвижную резиденцию зимнего волшебника аплодисментами. Дед Мороз поприветствовал жителей города, представил своих помощников, рассказал о своем путешествии и пригласил присутствующих посетить его поезд.

Дети и взрослые смогли пройти квест, загадать желание в приемной сказочного героя, написать открытку, пофотографироваться, а также посетить сувенирную лавку и вагон-ресторан.

Дед Мороз пробудет в нашем городе до вечера. Затем его поезд отправится дальше. Всего состав из 9 вагонов проедет свыше 13 тысяч километров за 41 день и сделает остановку в 36 городах России. Путешествие продлится до 13 января.