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Общество11 декабря 2021 8:12

В Кирове от холодного водоснабжения временно отключили более 20 многоквартирных домов

На месте аварии трубопровода ведутся восстановительные работы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воду обещают дать сразу после завершения ремонтно-восстановительных работ

Воду обещают дать сразу после завершения ремонтно-восстановительных работ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 11 декабря, жители более 20 домов Кирова остались без холодной воды. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей компании, от ресурса отключили несколько домов на улицах Ленина, Хлыновской, Подгорной, а также на Строительном и втором Хлыновском переулке в Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

На месте прорыва трубопровода ведутся восстановительные работы. Восстановить водоснабжение планируется в течение дня. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Получить более подробную информацию об адресах, графике и месторасположении цистерн можно здесь.