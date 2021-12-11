В Кирове от холодного водоснабжения временно отключили более 20 многоквартирных домов

Воду обещают дать сразу после завершения ремонтно-восстановительных работ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 11 декабря, жители более 20 домов Кирова остались без холодной воды. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей компании, от ресурса отключили несколько домов на улицах Ленина, Хлыновской, Подгорной, а также на Строительном и втором Хлыновском переулке в Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

На месте прорыва трубопровода ведутся восстановительные работы. Восстановить водоснабжение планируется в течение дня. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Получить более подробную информацию об адресах, графике и месторасположении цистерн можно здесь.