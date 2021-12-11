Погода в Кировской области на 11 и 12 декабря: мороз и солнце

Для прогулки на свежем воздухе стоит одеваться теплее Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эта неделя с точки зрения погоды оказалась очень нестабильной. Кировчане ощутили на себе все «прелести» сильного снегопада, который продолжался на протяжении двух дней. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 11 декабря, ожидается ясная морозная погода. Столбик термометра днем опустится до -20 градусов. Снега не обещают. Ветра практически не будет. Однако метеозависимым жителям области следует внимательно следить за своим самочувствием. Атмосферное давление окажется высоким – 765 мм ртутного столба.

В воскресенье, 12 декабря, серьезных изменений ждать не стоит. Станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня достигнет отметки -16 градусов. Осадков в виде снега также не предвидится. Легкий ветер подует с юга со скоростью всего 2 м/c. Атмосферное давление останется в прежних значениях, что и днем ранее.