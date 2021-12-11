Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-21°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 6:54

Погода в Кировской области на 11 и 12 декабря: мороз и солнце

Атмосферное давление будет значительно выше нормы
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для прогулки на свежем воздухе стоит одеваться теплее

Для прогулки на свежем воздухе стоит одеваться теплее

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эта неделя с точки зрения погоды оказалась очень нестабильной. Кировчане ощутили на себе все «прелести» сильного снегопада, который продолжался на протяжении двух дней. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 11 декабря, ожидается ясная морозная погода. Столбик термометра днем опустится до -20 градусов. Снега не обещают. Ветра практически не будет. Однако метеозависимым жителям области следует внимательно следить за своим самочувствием. Атмосферное давление окажется высоким – 765 мм ртутного столба.

В воскресенье, 12 декабря, серьезных изменений ждать не стоит. Станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня достигнет отметки -16 градусов. Осадков в виде снега также не предвидится. Легкий ветер подует с юга со скоростью всего 2 м/c. Атмосферное давление останется в прежних значениях, что и днем ранее.