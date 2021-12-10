В 2021 году в Кировской области 135 нетрезвых водителей получили тюремные сроки

Тюремные сроки получили нетрезвые водители, которых задержали повторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 11 месяцев 2021 года в Кировской области 135 человек лишись свободы за повторное вождение автомобилем в состоянии опьянения. Всего за это время сотрудники ГИБДД задержали 3184 водителя, управляющего транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка напоминают, что за вождение в состоянии опьянение грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Большой вклад выявление нетрезвых за рулем внесли неравнодушные и бдительные кировчане. Благодаря их своевременно поступившим сообщениям предотвращено множество дорожно-транспортных происшествий.