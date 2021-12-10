Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 12:22

В 2021 году в Кировской области 135 нетрезвых водителей получили тюремные сроки

Всего за это время суд вынес 441 обвинительный приговор
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюремные сроки получили нетрезвые водители, которых задержали повторно

Тюремные сроки получили нетрезвые водители, которых задержали повторно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 11 месяцев 2021 года в Кировской области 135 человек лишись свободы за повторное вождение автомобилем в состоянии опьянения. Всего за это время сотрудники ГИБДД задержали 3184 водителя, управляющего транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка напоминают, что за вождение в состоянии опьянение грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Большой вклад выявление нетрезвых за рулем внесли неравнодушные и бдительные кировчане. Благодаря их своевременно поступившим сообщениям предотвращено множество дорожно-транспортных происшествий.