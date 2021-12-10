Вятский агротехнологический университет заставили ликвидировать стихийные свалки

Мусор с территории был вывезен в короткие сроки. Фото: admkirov.ru

В ходе очередного рейда представители Ленинского терруправления выявили две несанкционированные свалки вблизи деревни Кудино. Виновников незаконного складирования мусора не нашли. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Данный земельный участок принадлежит Вятскому агротехнологическому университету. В связи с этим сотрудники территориального управления направили на адрес вуза письмо с требованием вывезти бытовые отходы. Что тот и сделал в короткие сроки.

Добавим, что за организацию стихийных свалок предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тыс рублей для физических, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.