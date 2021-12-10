В Яранском районе из-за неисправности дымохода погиб мужчина

К моменту приезда пожарных пламя уже охватило весь дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники следственного комитета Кировской области проводят доследственную проверку по факту смертельного пожара в Яранском районе. По ее результатам будет принято окончательное решение. Об этом рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, возгорание в частном доме, расположенном на улице Центральной деревни Демино, произошло в 01 час ночи. В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Причиной пожара могла стать неисправность дымохода печной трубы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Жителей Кировской области в очередной раз просят соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем и электрооборудованием.