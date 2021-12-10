В Кирове молодая девушка на иномарке сбила 11-летнего мальчика

Происшествие случилось ранним утром, когда было еще темно. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 9 декабря, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Происшествие случилось в 7 часов 10 минут на улице Менделеева у дома №33. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на него наехала 24-летняя девушка-водитель автомобиля «Хендай Гетс». В результате аварии мальчик получил травмы. Насколько они оказались серьезными, а также потребовалась ли ему медицинская помощь не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых двенадцать человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. В связи с резко меняющимися погодными условиями сотрудники областной Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать ПДД и быть предельно осторожными.