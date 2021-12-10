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Общество10 декабря 2021 8:52

В Кирове 11 декабря пройдут «сплошные проверки»

Искать нетрезвых водителей будут в Ленинском районе
Анастасия Калашникова
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На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Ловить пьяных водителей будут 11 декабря. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Патрулировать будут Ленинский район. Разумеется, пригородные зоны, а также въезды и выезды из Кирова также не оставят без внимания. Останавливать на заранее выбранных участках будут все транспортные средства. В помощь автоинспекторам, как всегда, выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: за вождение в нетрезвом виде придется заплатить 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, автомобилистам также напоминают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.