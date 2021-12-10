К поискам пропавшей полгода назад жительницы Уней подключился СК

Пропавшая женщина страдает тяжелым недугом - болезнью Паркинсона. Фото: kirov.sledcom.ru

Поиском пропавшей полгода назад жительницы пгт. Уни занялся следственный комитет Кировской области. В последний раз женщину видели 27 июня. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники регионального СК опубликовали фотографию пропавшей. Рост Пушкаревой Нины Евгеньевны около 170 см. У нее худощавое телосложение. На момент ухода из дома была одета в куртку зеленого цвета, серые спортивные брюки с белыми лампасами, черную кофту без рукавов и резиновые сапоги.

К особым приметам можно отнести тот факт, что женщина на протяжении долгого времени страдает болезнью Паркинсона. В связи с чем плохо ориентируется в пространстве.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8(8332) 48-52-74.