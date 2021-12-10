В кировском «Детском мире» могут открыть учреждения допобразования для школьников

Здание предложили вернуть в казну города. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове хотят открыть секции и учреждения дополнительного образования в «Детском мире». Вопрос об этом рассматривался на заседании гордумы.

Связано решение с тем, что большая часть помещений здания (общая площадь - более 2000 квадратных метров) не востребована арендаторами. При этом компания, владеющая зданием, платит по два миллиона рублей в год за его содержание, плюс рассчитывается по старым долгам. Руководство «Детского мира» вышло с предложением передать часть помещений в безвозмездное пользование. Другие площади все еще будут сдаваться в аренду.

Поступило предложение открыть в здании секции и кружки, в которых нуждаются жители микрорайонов, расположенных у вокзалов, Центрального рынка и в Чистых прудах. По последним данным, в них проживает более 6000 детей школьного возраста.

Однако есть мнение, что это не решит проблему. У помещений может смениться собственник, к тому же нужна перепланировка для создания кружков и секций. На разработку же документации, перепланировку и ремонт потребуется около 10-12 миллионов рублей.

В итоге владельцу «Детского мира» посоветовали обдумать вопрос с передачей здания в казну города. Кировская мэрия проведет дальнейшую работу в этом направлении.