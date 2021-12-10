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Здоровье10 декабря 2021 6:51

В Кировской области коронавирусом болеет менее 7 тысяч человек

Значительно сокращается число амбулаторных пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В инфекционных стационарах медики оказывают помощь более двум тысячам жителей области

В инфекционных стационарах медики оказывают помощь более двум тысячам жителей области

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 10декабря, в Кировской области выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 229 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2401. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 198 жителям региона, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 9 декабря, достигло 700.

На дому лечится 4281 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 414 жителей региона. За сутки вакцинировался 4361 кировчанин.