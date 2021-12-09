В Сошенях к концу декабря планируют закончить строительство новой котельной

Новую котельную возводят вместо двух старых, которые скоро прекратят работу. Фото: admkirov.ru

В Сошенях заканчивают строительство новой котельной. Ее возводят взамен двух частных, чьи собственники намерены прекратить теплоснабжение микрорайона.

- Для того, чтобы в дальнейшем не возникало спорных, а тем более чрезвычайных ситуаций, муниципалитет принял решение возвести собственную котельную. Это позволит на десятки лет вперед обеспечить надежную и бесперебойную подачу тепла в 12 многоквартирных домов и детский сад, - подчеркнул Сергей Анатольевич.

Муниципальный контроль навестил площадку, где ведутся работы, чтобы проконтролировать их исполнение. Завершить их планируется к концу декабря. После этого будет решаться вопрос о подключении новой котельной к коммуникациям потребителей.

- Этот вопрос будет рассмотрен на техническом совете. Возможно, уже в текущем отопительном сезоне жители слободы Сошени начнут получать тепло от новой котельной. Рассматриваем возможность ее запуска и в межотопительный период. В любом случае прежние источники продолжат поставлять ресурс потребителям, - пояснил замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов.

На данный момент все сети, по которым тепло будет идти от котельной, смонтированы. Рабочие подключают их к оборудованию. На заключительном этапе будет решаться вопрос с подачей газа для питания нового источника тепла.