В администрации Кирова создали оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопада

Работой подрядчика власти города управляют круглосуточно в ручном режиме. Фото: admkirov.ru

В связи с многочисленными жалобами кировчан на ненадлежащую уборку улично-дорожной сети от снега создан оперативный штаб. Работой подрядчика будут управлять в ручном, круглосуточном режиме. Об этом сообщили в администрации города.

- Утром, участков дорог, где велась бы интенсивная расчистка не было, - отметила глава города Елена Ковалева. - Никто не видел ни техники, ни дворников, никого, кроме снега и тонущих в нем пешеходов. Колонны спецтехники появились лишь во второй половине дня. Впереди еще несколько дней снегопада. Необходимо сосредоточить все усилия чтобы не допустить подобной ситуации.

Особое внимание власти города потребовали уделить расчистке спусков, подъемов, остановок общественного транспорта, парковочных мест, а также пешеходных переходов и тротуаров. При необходимости подрядные организации обязали увеличить число единиц спецтехники и количество специалистов ручного труда.