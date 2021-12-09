В Кировской области за год в ДТП пострадали 205 детей и погибли трое

В большинстве ДТП с детьми виноваты безответственность и халатность взрослых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Кировской области в результате ДТП пострадали более 200 детей. Статистику за минувшие 11 месяцев подводил региональная ГИБДД.

Так, всего за этот период произошло 193 аварии с участием детей. В них пострадали 205 ребят:

- 94 - пассажиры транспорта, чаще всего - дети 7-8 лет;

- 76 - пешеходы в возрасте до 16 лет. В зоне риска - дети 8-9 лет;

- 19 - велосипедисты.

Три случая автомобильных аварий с участием детей закончились трагически. Двух ребят сбили, когда они переходили дорогу. Третий - велосипедист.

По вердикту региональной ГИБДД, большинство ДТП с участием детей происходит из-за халатности и безответственности взрослых. Как правило, все они похожи друг на друга: водитель не справился с управлением и опрокинулся либо врезался в другую машину, или выехал на встречную полосу, или не выдержал безопасную дистанцию.

- По вине взрослых дети-пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля, получают физические и психологические травмы, в некоторых случаях остаются инвалидами и даже погибают. Налицо «человеческий фактор» - чаще всего осознанное нарушение Правил дорожного движения или халатная невнимательность, - комментирует ведомство.

Отдельно стоит отметить аварии с детьми-пешеходами. Почти в половине случаев они произошли из-за самих ребят, которые перебегали дорогу в неположенном месте либо внезапно выходили из-за объекта, закрывающего обзор.