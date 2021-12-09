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Происшествия9 декабря 2021 10:46

В Кирове в результате пожара одного из частных домов погибли два человека

Сотрудники СК проводят доследственную проверку
Алексей Романов
Алексей Романов
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В настоящее время выясняются причины возгорания частного дома

В настоящее время выясняются причины возгорания частного дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове после смертельного пожара, который произошел в 8 декабря в одном из частных домов на улице Калиновой, началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в ведомстве.

На место трагедии, где погибли два человека, выехали сотрудники регионального следственного комитета. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Кировчан в очередной раз призывают быть аккуратными при обращении с огнем и электронными приборами. Представители СК напоминают, что большинство возгораний жилых помещений происходит по халатности самого человека.