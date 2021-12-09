В Кирове у мошенников изъяли более 1500 планшетных компьютеров

Приставы конфисковали 1648 планшетов. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кирове у двух мошенников конфисковали 1648 планшетных компьютеров и обратили в доход государства. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Кировской области.

Как выяснилось, двое уроженцев Казахстана совершили покушение на мошенничество, а именно - хищение чужого имущества в особо крупном размере. Оба получили в итоге условные сроки - три и три с половиной года. А вот технику, как «вещественные доказательства по уголовному делу», суд постановил изъять и обратить в доход государства. Приставы после возбуждения производства конфисковали все планшеты и передали в ТУ «Росимущества».