В Кирове подрядчики устраняют ошибки по очистке улиц после снегопада

В первую очередь сотрудники подрядной организации очищают от снега тротуары, пешеходные переходы и остановки. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ликвидация последствий снегопада. Подрядные организации усилили работу по очистке улиц и тротуаров. Об этом рассказали в горадминистрации.

Минувшей ночью в расчистке дорог и пешеходных зон областного центра были задействованы около 100 единиц техники и 75 специалистов ручного труда. От снега очищены практически все проезжие части и 80% тротуаров. С Театральной площади, улиц Преображенской, Щорса, Московской, Карла Либкнехта, Дерендяева и Динамовского проезда на специализированные полигоны вывезли 5758 кубометров снега.

По информации представителей подрядных организаций, в настоящее время колонны техники ведут повторную очистку улиц. Поставлена задача проводить уборку по всей ширине дорог. Кроме того, особое внимание уделяется состоянию тротуаров, лестничных маршей и подземных переходов.

За ненадлежащую и несвоевременную работу подрядчикам выписаны 11 предписаний. Исправить все недочеты подрядные организации должны в ближайшие сутки. В противном случае им грозят крупные штрафы.

Отметим, что за работой по поручению главы администрации Кирова Дмитрия Осипова заместители и руководители профильных ведомств продолжают лично следить за ситуацией и по необходимости вносят соответствующие коррективы.